Slagwerkconcert malletband MDVS

DOESBURG - Zondag is het weer tijd voor het jaarlijkse Slagwerkconcert van de malletband van de Muziekcorps der Voormalige Schutterij Doesburg (MDVS) Doesburg. De malletband geeft een concert samen met drie andere verenigingen. Het concert begint om 14.00 uur in het St. Martinus Atrium in Doesburg. Dit jaar wordt het inmiddels traditionele slagwerkconcert gegeven samen met de Malletband Nieuw Leven uit Steenderen, de slagwerkgroep Door Eendracht Sterk uit Leuth en showdrumband Mook.

Het zal een middag worden met veel melodisch slagwerk. De malletband van MDVS Doesburg staat sinds een paar jaar onder leiding van Arend-Jan van Straten. Hij heeft de slagwerkgroep omgetoverd tot een malletband. Hierdoor worden meer melodische slagwerkstukken gespeeld. Veel aangenamer om naar te luisteren en veel herkenbaarder dan alleen slagwerkstukken. Het belooft dus een leuke en spectaculaire middag te worden op zondag 5 november. De zaal gaat open om 13.30 uur en de toegang is gratis.