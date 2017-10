Voedselbank voor huisdieren gemeente Brummen

BRUMMEN - Jeanet Westerink wil een voedselbank voor huisdieren opstarten in de gemeente Brummen. “Steeds meer mensen hebben het financieel zwaar. Mensen komen in de bijstand, hebben schulden. Sommige van deze mensen bezitten ook huisdieren. Vaak wordt gezegd: ‘doe eerst die dieren weg’. Maar ik vind dat huisdieren net je kinderen zijn en die doe je ook niet zomaar even weg”. De initiatiefneemster wil eerst graag inventariseren om hoeveel dieren en welke soorten het gaat in de gemeente Brummen. Mensen die nu al gebruik maken van de reguliere voedselbank kunnen in aanmerking komen voor deze dienst. De hulp zal maximaal voor twee huisdieren gelden. Aanvragen zullen altijd via een bewindvoerder of via Team voor Elkaar gaan. Om de voedselbank voor dieren op te starten, zijn sponsors nodig. Sponsors en mensen die hun huisdieren willen opgeven, kunnen dit kenbaar maken via e-mail.

dierenvoedselbankbrummen@gmail.com.