Vrijwilligers Rode Kruis Doesburg pakken hun taken weer op

DOESBURG - Na onenigheid binnen het Rode Kruis afdeling Doesburg is de lucht nu weer geklaard. De vrijwilligers pakken hun taken bij evenementen weer op. Medebestuurder en vrijwilliger An de Meij - Gasperz: “Maandagavond heb ik samen met andere vrijwilligers een vergadering met het bestuur van het Rode kruis gehad. Het was een goed gesprek. Het bestuur heeft haar excuses gemaakt en zij gaan de rekening voor de touringcar betalen. Ik ben blij met deze uitkomst. Wij zullen onze taken weer oppakken”.

Vrijwilligers van het Rode Kruis in Doesburg hadden op 18 oktober per brief aan het bestuur kenbaar gemaakt hun taken bij evenementen voorlopig niet meer uit te zullen voeren. Er was namelijk onenigheid ontstaan na een niet betaalde rekening voor de huur van een touringcar naar het uitje van de Efteling op 7 september, georganiseerd door het landelijke Rode Kruis in verband met het 150-jarig bestaan.