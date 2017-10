Brummen wil Wsw vanaf 2019 zelf uitvoeren

BRUMMEN – Als het aan het college van B en W van Brummen ligt, voert de gemeente vanaf 2019 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) weer zelf uit. “Door dit te doen kunnen we beter ondersteuning op maat bieden en verschillende soorten zorg beter op elkaar afstemmen,“ laat wethouder Jolanda Pierik weten. Brummen neemt dan afscheid van Delta.

Pierik: “Hierdoor krijgen onze inwoners die onder de werking van deze wet vallen, betere ondersteuning en hoeven ze minder vaak hetzelfde verhaal te vertellen op verschillende plekken.” Wanneer de gemeenteraad dit voorstel steunt, betekent dit dat de gemeente Brummen per 1 januari 2019 uit de gemeenschappelijke regeling Delta zal treden.

Lokale uitvoering van deze taak is voor wethouder Pierik een logisch gevolg van de keuzes die de gemeente Brummen in de afgelopen jaren in het sociale domein heeft gemaakt. “We hebben een integraal werkend sociaal wijkteam dat de vraag van inwoners centraal stelt. Het verkokerde zorgstelsel en de verschillende wetten en regels mogen geen belemmering zijn. Per gezin of huishouden maken we één plan en is er één regisseur. We kijken naar wat iemand wel kan, wat iemand kan leren, wat de omgeving kan doen en wat er allemaal aan algemene voorzieningen zijn waar inwoners gebruik van kunnen maken.” De ondersteuning door het sociaal wijkteam gebeurt dus op gezinsniveau en allerlei zaken worden in samenhang bekeken en aangepakt. Pierik: “Veel inwoners die onder de Wet sociale werkvoorziening vallen hebben te maken met meerdere zorg- en ondersteuningsvragen. De sociale problemen bij deze groep inwoners zijn vaak complex en raken meerdere leefgebieden. Daardoor moet men nu op meerdere plekken hun zorg- en ondersteuningsvraag stellen en meerdere keren op gesprek”. Ook ervaart deze kwetsbare groep inwoners te weinig samenwerking tussen de betrokken uitvoerders.

Wethouder Pierik benadrukt dat organisaties die nu verantwoordelijk zijn voor de uitvoering goede kwaliteit ondersteuning en begeleiding bieden. Het college wil deze kwaliteit via overname van personeel behouden en via mogelijke inkoop van dienstverlening bij Delta gaan onderzoeken. “We willen de uitvoering van de Wsw weer lokaal in onze gemeente oppakken. Hiervoor hebben we een plan opgesteld voor zowel de uitvoering van de Wsw, de participatiewet en arbeidsmatige dagbesteding.” Het plan richt zich volledig op het aan het werk krijgen en houden van inwoners.

Een voorbeeld van zo'n voorziening die nodig is, is een leerwerkcentrum. “Met dit lokale leerwerkcentrum worden inwoners met een Participatiewet-uitkering begeleid bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en kunnen zij werkervaring opdoen. Waar nodig worden zij aangestuurd door gespecialiseerde begeleiders. Het leerwerk-centrum leert inwoners belangrijke arbeidsvaardigheden, geeft begeleiding bij sollicitaties, verzorgt jobcoaching en biedt waar nodig beschutte werkplekken,” licht wethouder Pierik toe.

Op dit moment voert de gemeenschappelijke regeling Delta de verschillende wetten voor de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Bronkhorst en Voorst uit. Dit betekent dat meerdere gemeenten ‘eigenaar’ zijn van deze organisatie. Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel om te kiezen voor een lokale uitvoering, zal Brummen uit dit samenwerkingsverband treden.