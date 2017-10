Rots Maatwerk naar De Hazenberg

BRUMMEN – Ondernemer Hugo Rots uit Brummen heeft een een kavel gekocht op bedrijventerrein De Hazenberg in Brummen. Wethouder Luuk Tuiten en bedrijfscontactfunctionaris Robert Grob feliciteerden hem met de aankoop en heetten hem van harte welkom op het jongste bedrijventerrein van Brummen.

Rots Maatwerk is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Saturnusweg in Brummen. Het bedrijf realiseert maatwerkprojecten van natuursteen, staal, hout en glas in de openbare ruimte. Zoals de waterelementen op het ‘Stuijvenburchplein’ in Eerbeek. Maar Rots Maatwerk is over de hele wereld actief, van Dubai tot Rusland. Om verder te kunnen groeien, zocht het bedrijf een nieuwe, eigen locatie. Bedrijventerrein De Hazenberg sluit perfect aan bij de wensen van de ondernemer.

Wethouder Luuk Tuiten is blij dat Rots Maatwerk ervoor kiest om in de gemeente Brummen verder te groeien. “Rots Maatwerk is een mooi bedrijf, dat bijzondere projecten realiseert in heel Nederland en ver daar buiten. Met hun innovatieve en duurzame werkwijze hebben ze alle potentie om verder te groeien. Ik ben er trots op dat ze dit doen vanuit Brummen.” Bedrijfscontactfunctionaris Robert Grob vult aan: “Een bedrijf dat werkt aan een mooie buitenruimte, hoort natuurlijk op een mooie locatie! De Hazenberg heeft een prachtig groen karakter. Kijk maar naar de beeldbepalende hagen om het terrein. Er is nog volop ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, bijvoorbeeld in de logistieke of dienstverlenende sector.”