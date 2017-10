Lichtjesavond in Martinikerk en op begraafplaats Doesburg

DOESBURG - Op donderdag 2 november branden er lichtjes op de algemene begraafplaats in Doesburg. Zoals op tal van begraafplaatsen in ons land komen mensen op deze avond bij elkaar om stil te staan bij wie hen in het voorbije jaar of al langer geleden ontvallen zijn.

Het is dan ook een oude traditie om begin november stil te staan bij overleden dierbaren. Dit jaar organiseren Uitvaartverzorging Patrimonium en de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg daartoe een lichtjesavond op de algemene begraafplaats in Doesburg.

Voorafgaand daaraan vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Grote of Martinikerk. Daarin zullen prachtige teksten van Kris Gelaude worden voorgedragen en worden liedjes van onder andere Ilse de Lange, Bram Vermeulen en The Fray live ten gehore gebracht. In dit samenzijn worden ook de namen genoemd van wie ons het voorbije jaar of misschien ook wel langer geleden ontvallen zijn en wordt een kaars voor hen aangestoken. De herdenkingsbijeenkomst en lichtjesavond zijn voor iedereen bedoeld, ongeacht de levensovertuiging.



Het samenzijn in de Grote of Martinikerk begint om 19.00 uur. Vandaar gaan de deelnemers met elkaar op weg naar de begraafplaats. Rond de klok van 20.00 uur komen ze daar aan en krijgen mensen de gelegenheid een kaars bij het graf van hun dierbare neer te zetten. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting in het uitvaartcentrum van Patrimonium, tegenover de begraafplaats.

Nelleke Kempers, e-mail: info@patrimoniumdoesburg.nl en Chris Kors, e-mail: chris.kors@gmail.com