Verkoop vossenbesjes plantjes De Kempers een succes

LOENEN - Vrijdag heeft de Gymnastiek vereniging de Kempers een succesvolle verkoop gehad van de vossenbesjes planten. Bij de Spar in Loenen was ook een verkooppunt. 'Helaas hebben we niet alle straten kunnen doen . Maar voor alle hulp voor deze actie nogmaals bedankt!', aldus een woordvoerder van de club.

De opbrengst van de plantjes is € 885,00. Dit komt ten goede van de clubkas. Per verkocht plantje wordt er ook € 0,10 aan serious request gedoneerd. Het bedrag van € 91,50 wordt eind december bij het glazen huis in Apeldoorn afgegeven. Om de GV de Kempers nog meer te helpen, kunt u boodschappen bij de Spar te Loenen doen, vanaf € 10,00 krijgt u een muntje en dit muntje kunt u in de buis van onze vereniging doen. Als kleine vereniging is alle hulp welkom.Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.