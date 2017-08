Een combine als hobby

BEEKBERGEN - Het was een mooi gezicht, vorige week op een perceel gerst aan de Kerkweg in Beekbergen. Een Claas combine uit 1966 oogstte daar het graan. Dat haalde nostaligische herinneringen boven bij mensen die passeerden en geboeid bleven staan kijken. De combine werd gereden door eigenaar Gerbert Jochems uit Beekbergen. Die heeft de reusachtige machine als hobby.

De 33-jarige Gerbert heeft gewerkt als landbouwmonteur en vind de techniek van die machines mooi. "Wij zelf hebben als hobby een paar akkertjes graan verbouwd en we gebruiken de combine om die te oogsten. Het graan malen we voor eigen gebruik en de rest voeren we de kippen."

De opbrengst van de oogst is dan ook niet de drijfveer van Gerbert. Hij is gewoon gecharmeerd van de oude techniek en toen de fraaie Claas matador in Winterswijk te koop kwam, besloot Jochems die te kopen. Hij had overigens al wat oude tractoren en een schuur antieke brommers en motorfietsen. En je moet natuurlijk wel ruimte hebben om zo'n gevaarte te stallen. De eigenaar in Winterswijk, een oude loonwerker, was blij dat de machine bij een liefhebber terecht kwam en niet tot schroot zou worden gereden tijdens een of andere combinerace. Gerbert besloot het gevaarte van bijna vier bij tien meter vervolgens rijdend op te halen. "Dat was een koude rit. Ik heb er zeven uur over gedaan. Eerst goed uitgezocht hoe ik moest rijden, want er zijn veel doorgaande wegen waar je met zo'n ding niet mag komen."

Jochems kocht de Claas matador ook, omdat in Beekbergen en omgeving vroeger werd gewerkt met deze machines. De combine van Gerbert is exact gelijk aan de twee machines die in de jaren 60 van de vorige eeuw werkten in Beekbergen en omgeving. "Er was toen in de dorpen Lieren, Oosterhuizen en Beekbergen een zeer grote actieve boeren vereniging, die diverse machines gezamenlijk aankocht, om de voor veel boeren te dure machines, wel gezamenlijk te kunnen inzetten", legt hij uit. "In die gloriejaren van de vereniging, was er rond en om de dorpen aan graan vele honderden hectares te oogsten." Nu is dit door de monocultuur van maïs verbouwen teruggelopen tot maar enkele hectares. "Vandaar dat we zelf een paar velden graag hebben gezaaid." Op de boerderij van Iris zorg in Beekbergen bleek echter ook graan verbouwd te worden en daarom oogstte Gerbert vorige week aan de Kerkweg. Het was vele tientallen jaren geleden zijn, dat een Claas matador Gigant in de Beekberger-enken aan het dorsen was.

De perfect onderhouden machine had overigens geen enkele moeite met het perceel. "Ik denk dat ik dit jaar een kleine zes hectare het geoogst. In 1964 werd in deze streek met een zelfde soort combine 160 hectare geoogst in een paar weken tijd. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon mooi om met die machine te werken. Oude machines en voertuigen bewaren en restaureren is mooi, maar ik vind wel dat je ze moet gebruiken. Daar zijn ze immers voor gemaakt."