Vroegere tijden herleven tijdens Terug naar Toen

BEEKBERGEN / LOENEN - De liefhebber van stoom kan zijn hart ophalen. Komend weekend houdt de VSM traditioneel het grootste stoomtreinfestival van Nederland onder de naam: Terug naar Toen.

Naar verwachting zullen er op beide dagen tien werkende stoomlocomotieven te bewonderen zijn, waaronder de snelste én de sterkste van Nederland. Met een lengte van bijna 23 meter en een dienstgewicht van 130 ton en méér, behoren deze machines tot de grootsten, die in Europa hebben rondgereden. Op het gehele traject tussen Apeldoorn en Dieren rijden historische stoomtreinen volgens een intensieve dienstregeling. Er rijden stoomtreinen op de trajecten Apeldoorn - Beekbergen, Beekbergen - Loenen en Loenen - Dieren. Tussen de reizigerstreinen door zullen ook goederentreinen rijden, getrokken door zowel stoom- als diesellocomotieven.

In Beekbergen zijn in de locomotievenloods een aantal modelbanen opgesteld. Ook is er een spoormarkt waar van alles op het gebied van spoorwegen en modelbanen wordt aangeboden.

In het museumstoomdepot op het festivalterrein beleeft de bezoeker de sfeer van de spoorwegen in vroegere tijden. Er wordt kolen geladen, water genomen, gedraaid op de draaischijf, gerangeerd met historische stoom- en diesellocomotieven, en nog veel meer. Verder zijn er attracties voor jong en oud. Speciaal voor het stoomfestival is op loopafstand van station Beekbergen een parkeerterrein in gebruik. Met borden worden de bezoekers hier naartoe geleid.

In Loenen zijn er op het VSM festivalterrein vele activiteiten, waaronder een draaimolen voor de kinderen en miniatuurtreinen, waarop kinderen mee kunnen rijden. Er zijn echt werkende stoomwalsen, stoomtractoren en een zaagmachine te bewonderen. In Loenen komt u ook de stands tegen van collega maatschappijen en diverse stands met modelbaan artikelen en occasions.

Zowel in Beekbergen als in Loenen kunnen de bezoekers op het festivalterrein alle bedrijvigheid gadeslaan vanaf gezellige terrassen, onder het genot van een hapje en een drankje.

De reizigerstreinen rijden op beide dagen tussen 08.30 en 17.30 uur. De eerste lange goederentrein vertrekt voor de foto- en filmliefhebbers al in de ochtenddauw: om 06.50 uur.

Voor Terug naar Toen kost een dagkaart € 17,50 voor volwassenen en € 12,50 voor kinderen (4 t/m 11 jaar). Daarmee mag u op beide festivalterreinen genieten van alle attracties en bezienswaardigheden en mag u de gehele dag met alle reizigerstreinen reizen.

Tijdens Terug naar Toen is pinnen helaas niet mogelijk bij de conducteurs in Apeldoorn, Eerbeek en Dieren. Kaarten kunnen niet in de voorverkoop worden aangeschaft.