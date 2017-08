Zwammen gekapt

DIEREN - Vorige week plaatsten wij een foto die Peter de Haan uit Dieren ons stuurde. Het was een plaatje van enkele enorme zwammen bij en rond een boom aan de Beverodelaan. Hij wist er niet veel van, maar vond ze opvallend groot. En dat was een mening die de gemeente Rheden deelde, want afgelopen vrijdag al werd de betrokken berk gekapt. "De zwammen blijken de wortels te hebben aangetast", mailde Christa Gertsen, bij wie de boom voor de deur stond. Ze stuurde ons een foto van het neerhalen van de boom.