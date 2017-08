Twee mobiele hennepboxen op De Beemd

VELP - In een loods op het bedrijventerrein de Beemd in Velp, heeft de politie dinsdag een kleine hennepplantage aangetroffen. In een mobiele houten box werden diverse hennepstekken aangetroffen. De planten en apparatuur zijn in beslag genomen. Er werden geen verdachten aangehouden.

Politie, openbaar ministerie en gemeenten geven veel prioriteit aan de aanpak van hennep. Plantages veroorzaken vaak stankoverlast, leveren brandgevaar op en bovendien is er dikwijls een relatie met georganiseerde misdaad (geweld, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties). Burgers die tips hebben over de aanwezigheid van hennepkwekerijen kunnen dit doorgeven: 0900 8844 of anoniem 0800 7000. - foto: Politie