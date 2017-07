DIEREN – Nog tot en met donderdag wordt er fanatiek geschaakt in de grote sportzaal van Theothorne in Dieren. Opperste concentratie heerst bij alle spelers. Iedereen is welkom te komen kijken, maar alleen als je muisstil kan zijn. Er is een flinke toeloop van titelhouders en buitenlandse spelers voor het Condigne Open Nederlands kampioenschap Schaken. De winnaar van vorig jaar, Chanda Sandipan uit India, is weer van de partij. Hij meet zijn schaakkrachten met ex-kampioenen Erwin l’Ami, Dimitri Reinderman en Viacheslav Ikonnikov. Nog zeven andere grootmeesters en elf internationaal meesters hebben zich aangemeld, onder wie vele nieuwe gezichten uit India, Duitsland en Polen. Vrijdagavond werd het Open Snelschaakkampioenschap van de OSBO, de vijfde editie, gespeeld. Manuel Bosboom won dit snelkampioenschap. Op donderdag 3 augustus begint de laatste ronde om 12.00 uur. - Foto Lotte Bienias.

