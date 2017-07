Kwart eeuw Pannenkoekenfietstocht in Klarenbeek

KLARENBEEK – Zondag 27 augustus houdt de buurtvereniging Oudhuizerstraat in Klarenbeek, voor de 25e keer de jaarlijkse pannenkoekenfietstocht. De route is zo'n 30 km lang en gaat door de prachtige natuur van Klarenbeek en omgeving.

Zoals elk jaar is er halverwege de route een pitstop, waar men een kopje koffie of thee krijgt aangeboden. Deze fietstocht is voor het hele gezin geschikt. Ook voor diegenen die gebruik maken van een scootmobiel. Er is ruime parkeergelegenheid, zodat de auto met fiets erop gratis geparkeerd kan worden. In de feesttent wordt ieder bij terugkomst vanaf 13.30 uur muzikaal verwelkomd door de Iesseltrekkers uit Brummen. Voor de kinderen is er een springkussen aanwezig.

De start is vanaf Oudhuizerstraat 20 te Klarenbeek. Men kan starten tussen 11.00 en 14.00 uur. Deelnamekosten aan deze fietstocht bedragen 6,50 euro per persoon. Dit is inclusief routebeschrijving, koffie/thee onderweg en aan het eind een heerlijke pannenkoek. De opbrengst gaat dit jaar naar de jeugd van Klarenbeek en Voorst, om de Speelweek in Klarenbeek en het Huttenkamp in Voorst financieel te ondersteunen.

Op deze manier wil men een steentje bijdragen, zodat voor hen mogelijk is deze activiteiten voort te zetten. Wie het doel wil steunen maar niet kan deelnemen aan de fietstocht, is van harte welkom in de feesttent voor een drankje en een pannenkoek. Advies van de organisatie: “Ook voor een familie- of buurtfeest kom gezellig bij ons fietsen”.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de buurtvereniging Oudhuizerstraat is begonnen met de traditionele pannenkoekenfietstocht, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Eenmaal is de fietstocht afgelast door slechte weersomstandigheden en zal er dit jaar dus voor de 24e keer de route worden gefietst. Zij hebben mede dankzij de vele deelnemers de afgelopen jaren verschillende doelen financieel ondersteund. Samen met vele vrijwilligers uit de buurt is dit mogelijk gemaakt en hebben zij het met veel plezier gedaan. Dit jaar zal het voor de laatste keer door de buurtvereniging Oudhuizerstraat worden georganiseerd. De organisatie wordt overgedragen aan het bestuur van Het Boshuis en de afdeling handbal van SC Klarenbeek. Zij zullen de pannenkoekenfietstocht vanaf 2018 voortzetten, zodat de pannenkoeken-fietstocht in stand wordt gehouden.

De buurtvereniging Oudhuizerstraat hoopt dat velen ook in de toekomst zullen meefietsen en zijn alleen die hebben geholpen dankbaar voor hun medewerking. Informatie: (055) 301 13 05.