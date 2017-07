Spektakel op 'Loenense' autocross

TOLDIJK / LOENEN - Omdat in Loenen zelf geen geschikt terrein voor de jaarlijkse autocross meer kon worden gevonden, week Loenens Auto Team '77 (LAT'77) uit naar Toldijk. Daar werd in het weekend de Sonak Eurol/Veka NK Autocross gehouden. Spanning en sensatie zijn daarbij één van de belangrijkste ingrediënten en ook wat dat betreft werd het publiek op haar wenken bediend, getuige deze foto die door Gerrit van de Pol werd gemaakt. Gelukkig liep ook deze spectaculaire crash goed af waar het de coureur betreft, want de veiligheid van de rijders staat bij deze vorm van autosport op een hoog plan. Het ruige karakter van deze sport ten spijt. In totaal kwamen 209 deelnemers in 7 verschillende raceklassen aan de start en met zo'n 3000 toeschouwers was de publieke belangstelling volgens de organisatie ook dik in orde. - foto: Gerrit van de Pol