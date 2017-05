Twee dagen theater bij TheaterLokaal en TheaterEtappe

BRUMMEN - Het centrum van Brummen staat zaterdagavond 3 juni en zondag 4 juni in het teken van theater. Vier theaterwagens staan op het marktplein en vormen kleine theatertjes voor een keur aan optredens. In elke wagen kunnen maximaal dertig toeschouwers. Zaterdagavond begint om 19.00 uur TheaterLokaal met optredens van lokaal talent, de TheaterEtappe is zondag vanaf 12.00 uur en biedt een podium aan meer (semi)professionele artiesten.

“Omdat in de wagens maar dertig mensen kunnen, is de sfeer al snel gezellig, intiem en is de afstand tussen artiesten en publiek relatief klein”, aldus Bob Koster die vorig jaar vanuit de muziektent op het marktplein tijdens de eerste TheaterLokaal de aankondigingen van de optredens deed. Organisator Rudie van den Berg vult aan: “Ook dit jaar geeft weer een grote variëteit aan lokaal talent acte de préséance. Ik vind het leuk dat een aantal artiesten van vorig jaar weer van de partij is, maar dat ook optredens van nieuwe artiesten op het programma staan. Er blijkt veel lokaal talent te zijn en daar kunnen we nu een podium aan bieden”.

Nieuw dit jaar is bijvoorbeeld Los Pajaritos, een groep dames die Spaanstalige flamenco brengt (foto). De groep speelt een rol bij de opening van TheaterLokaal op zaterdagavond en is daarna nog twee keer te horen in een theaterwagen. Jorien Maters van Los Pajaritos geeft aan dat zij als een blok viel voor de gipsy-wagens waarin wordt opgetreden: “een betere ambiance voor onze muziek is er niet. Wij vinden het altijd heel fijn om dicht op of tussen de mensen te spelen en zien er naar uit om ons met zijn zevenen en alle instrumenten in de wagen te nestelen.”

De mensen van Bajoes deden al mee aan de eerste editie van TheaterLokaal en zijn, naast bekende namen als Calamity Caroline en Copagrow, ook dit jaar weer van de partij. Bertjo Harwig van cabaretgroep Bajoes: “Voor wie de intimiteit niet schuwt om (bijna) op schoot bij de artiesten te zitten is TheaterLokaal een must, een binnenstebuiten belevenis. Wij gaan er weer voor met een geheel nieuw programma!”

TheaterLokaal is een onderdeel van het Pinksterfestival dat op 3,4, en 5 juni plaatsvindt in Brummen. Kijk voor meer informatie op www. pinksterfestivalbrummen.nl.