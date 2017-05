BEEKBERGEN - Vanaf woensdag 7 juni tot en met september is het oudste monument van de gemeente Apeldoorn, de kerk in Beekbergen, weer open voor bezichtiging op de woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Het monument is gevestigd op de hoek van de Dorpstraat-Kerkweg in Beekbergen. Tijdens de openingsuren op de woensdagmiddag zijn er gidsen in de kerk aanwezig om het nodige te vertellen over dit oude monument.