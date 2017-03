Inschrijving tiende en laatste Keppelrun gestart

HOOG-KEPPEL - Op zondag 11 juni vindt de hardloopwedstrijd de Keppelrun weer plaats. De inschrijving daarvoor is inmiddels gestart. Het is de tiende en tevens laatste editie van dit sportieve evenement dat de laatste jaren werd georganiseerd door schaatsvereniging de Hessenrijders. Irma van Hof belooft dat het een onvergetelijke laatste Keppelrun wordt: “Het wordt een speciale editie met een mooie medaille voor alle deelnemers en een loopshirt voor de liefhebbers”.

De reden waarom dit succesvolle hardloopevenement door de bosrijke Keppelse omgeving stopt, is heel simpel, vertelt voorzitter Irma van Hof. “We organiseren dit evenement met een vaste groep van acht vrijwilligers. Vijf van hen hebben aangegeven dat ze na de tiende editie willen stoppen. Daarmee verdwijnt eigenlijk de basis van onze organisatie. Opvolgers vinden is erg lastig. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om sponsors te vinden voor het evenement en die hebben we hard nodig. De kosten stijgen ieder jaar, maar we willen het inschrijfgeld laag houden om er een evenement voor het hele gezin van te maken. De groep vrijwilligers die op de dag zelf helpen, vergrijst. Dan is het een optelsom en na rijp beraad hebben we besloten dat de tiende editie de laatste wordt”.

De organisatie voor de tiende en laatste Keppelrun is in volle gang. “De tiende Keppelrun, natuurlijk de mooiste, wordt een bijzondere editie. Daar moet je aan mee hebben gedaan”, vertelt de trotse voorzitter. “We laten een mooie medaille ontwerpen voor alle deelnemers en er komt een speciaal loopshirt. Deelnemers kunnen het shirt op de dag zelf kopen”. De afstanden en de routes van de laatste Keppelrun zijn ongewijzigd gebleven. De prestatieloop van 5 km en 10 km is een vlot parcours in de omgeving van Hoog-Keppel en Laag-Keppel, grotendeels over verharde wegen, en is geschikt voor ervaren en onervaren lopers. Kinderen van vier tot en met elf jaar kunnen zich inschrijven voor de individuele jeugdloop van 1 km. De estafette is komen te vervallen, daarvoor in de plaats mogen de vier- en vijfjarigen dit jaar ook meedoen. Zij lopen een kortere route.

www.keppelrun.nl