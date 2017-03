HET Damesreis stopt na vijftig jaar

RHEDEN - Vijftig jaar lange vertrok er ieder jaar een bus vol met ongeveer 50 dames uit Rheden en omgeving richting een bestemming in het land, altijd een verrassing voor de dames in de bus. Maar op 7 april vindt het damesuitje voor de laatste keer plaats. Lang geleden werd er in het dorp Rheden voor de eerste keer een damesuitje gehouden onder de noemer HET Damesreis. Dit was een soort ‘compensatie’ voor de wekelijkse biljartavond voor de heren. De dames gingen eens per jaar een hele dag weg. De laatste dertig jaar is het jaarlijkse damesuitje georganiseerd door Janny Hayes, uiteraard met hulp van anderen. Alleen zij wisten waar de uitjes naartoe gingen, voor de rest was dit één grote verrassing en was in de bus altijd al raden naar de locatie. Zij zijn onder andere in het glasmuseum in Leerden geweest, bij een orchideeënkweker en een appelciderbedrijf. In de ochtend was er altijd een bezichtiging en in de middag meestal een workshop. Tussendoor was er een lunch en de dag werd altijd afgesloten met een lekker etentje. Christine van der Linden is al een paar keer mee gweest en vindt dit hartstikke leuk. “Bijna alle dames zie je alleen deze ene dag in het jaar. Dan klets je weer lekker bij. Je ziet ze soms wel eens in het dorp ofzo, maar verder niet. Dus dat ga ik nog wel missen. maar ik snap wel waarom het stopt. Vroeger was er gewoon veel minder te beleven. Tegenwoordig heeft iedereen alles al gezien of beleefd. De aanmeldingen van nieuwe vrouwen blijft dan ook uit”.