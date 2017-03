Keurmerk voor een veilig Eerbeek

EERBEEK – Eerbeek heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen binnengesleept en dat mag iedereen weten. Vrijdagmiddag bevestigde BIZ-voorzitter Alice Weltevreden een eerste plaquette op het muurtje aan de Stuyvenburchstraat. Op diverse andere plekken in het dorp komen eveneens bordjes.

Harry Tabor (links op de foto) is voorzitter van de Werkgroep KVO Eerbeek. Hij is, samen met collega-ondernemers, politie, brandweer, gemeente en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), al ruim anderhalf jaar bezig met het veiliger maken van het Eerbeeks winkelgebied. In november 2015 is een eerste schouw verricht, waarbij alle knelpunten zijn benoemd. Tabor: “Het gaat om veiligheid, maar vooral ook om een veilig gevoel. Dus naast scheve stoeptegels en kapot straatmeubilair zijn ook zaken als graffiti en kapotte verlichting genoteerd.” Deze zaken zijn door alle deelnemers opgepakt en grotendeels verholpen en de eerste KVO-ster is daarmee op zak.

“Maar het houdt niet op nu we dit keurmerk hebben”, zegt Tabor. “Dit is een doorlopend proces. We willen de situatie aan de voorkant aanpakken, dus vernieling en verpaupering voorkomen. Bewustwording van met name ondernemers is een belangrijke eerste stap. Samen kunnen we zorgen voor een veilig en schoon winkelgebied”