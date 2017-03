Rondleidingen met gids op Ereveld Loenen

LOENEN – In het voorjaar en zomer is het weer mogelijk onder begeleiding van een ervaren gids kennis maken met het Nationaal Ereveld Loenen op de Veluwe. Sinds eind maart maken de oud-docenten Jan Heerze, Jan Maréchal en Loek Schreurs op de eerste en laatste zondag van de maand om beurten een wandeling over het ereveld.

Deze ervaren verhalenvertellers staan stil bij de graven en de verhalen die achter de stenen verborgen liggen. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd met hen mee te wandelen. Kinderen zijn ook welkom. De rondleidingen beginnen om 11.00 uur en zijn gratis.

Nationaal Ereveld Loenen is een ongewone begraafplaats. Het is de laatste rustplaats van bijna 4.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers: mannen, vrouwen en kinderen. Hun graven liggen niet in strakke rijen op een glad geschoren grasveld, maar in het bos, verspreid langs slingerende paden. Het ereveld is o.a. bekend van Ereveld Vol Leven en de gelijknamige documentaire die op 4 mei wordt uitgezonden op RTL4.