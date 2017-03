College Apeldoorn spreekt in Loenen over Het Kieveen

LOENEN – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn, vergezeld door een aantal ambtenaren, heeft onlangs een bezoek gebracht aan Smurfit Kappa (Achterste Molen) op uitnodiging van de IKEL (Industriekern Loenen/Eerbeek), de Dorpsraad en Lomivé. Er werd ook gesproken over de ontwikkeling van bedijventerrein Het Kieveen.

Doel was een presentatie van de Loenense industrie zoals Smurfit Kappa, Solidpack, Sonac en Blanken Controls. Werkgelegenheid binnen de industrie met toeleveringsbedrijven als de transportsector (Thomassen), schilders, loodgieters, elektriciens, schoonmakers en dergelijke, waren onderwerp van gesprek.

Na een korte introductie door Caspar Jan van Schaardenburg, directeur Smurfit Kappa Nederland, werd een rondleiding door de productiehallen gemaakt waar het bol stond van de 'high tech' en innovaties, vooral op het gebied van productie, opslag en logistiek. Geconcludeerd werd dat Loenen trots kan zijn op de papierindustrie met een cultuurhistorie die op de Veluwe teruggaat tot 1590.

Na de rondleiding werd kort stilgestaan bij de toekomstige uitbreiding van Smurfit Kappa.

Vervolgens ontspon zich een gesprek over de toekomst van het Kieveen als vestigingsplaats voor lokale (regionale) MKB bedrijven. Het is nu het moment voor geïnteresseerde ondernemers om zich te melden en zich aan te sluiten bij geïnteresseerde partijen. De gemeente wil graag meewerken om circa 4 hectare industriegrond te ontwikkelen, met inachtneming van goede ontsluiting en inpassing in het landschap. Ook werd over de N786, de werkgelegenheid in het algemeen en de consequenties voor ons dorp gesproken, want werkgelegenheid betekent wonen, leven, jeugd, rem op de vergrijzing, welvaart en dus het welzijn van de Loenense bevolking.

Afsluitend was er een discussie, aangezwengeld door de Dorpsraad, over hoe Apeldoorn de Loenense ondernemers beter van dienst kan zijn, waaronder directe hulp bij vergunningen, etc. De Gemeente heeft Regina van den Berg aangewezen als relatiemanager voor de dorpen om zo werk, industrie en dorp dichter bij elkaar te brengen en de pro-activiteit binnen de gemeente richting industrie te kunnen bevorderen.