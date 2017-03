Traverse, buurt doet het zelf wel

DIEREN - De bewoners van de Burgemeester De Bruinstraat in Dieren hebben, zacht gezegd, nogal last van de werkzaamheden aan de Traverse in Dieren. Daarom hebben ze het plan gevat om de werkzaamheden aan de straat, de N348, voor hun huizen een handje te helpen.

Vanwege het werk aan de weg zijn hun huizen aan de voorzijde al sinds begin januari niet normaal bereikbaar. Planning was om midden maart gereed te zijn. De huidige voortgang gaat volgens hen echter zo traag, dat de verwachting is dat het nog meerdere weken zal duren totdat de ventweg voor hun huizen weer bestraat en berijdbaar is.

Om de vertraging enigszins te beperken willen de aanwonenden zelf morgen om 09.00 uur al beginnen met de bestratingswerkzaamheden. Iedere hulp is daarbij welkom! De foto is gemaakt nabij de het kruispunt Burgemeester De Bruinstraat / Burgemeester Willemsestraat in Dieren.