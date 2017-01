BRUMMEN / EMPE – In tijden van ijspret en schaatsplezier is het een groot voordeel als je kunt wak-zwemmen. Misschien geen officiële term, maar een goede oefening voor als er op het ijs iets mis gaat. De kinderen van de J.H. Isingsschool in Empe vinden het bovendien erg leuk om te doen. Als één van de weinig scholen in de omgeving biedt deze school naast de gymlessen ook nog schoolzwemmen. Kinderen uit de groepen drie tot en met zes gaan wekelijks met de bus naar het zwembad in Brummen. Het wak-zwemmen vinden ze leuk om te doen. Doeken met openingen van verschillende grootte liggen op het water. De kinderen kijken onder water waar de gaten zitten en waar ze door het doek kunnen zwemmen. Het is donker onder het zeil en de kinderen moeten naar het licht zwemmen, net zoals onder het ijs. Als er sneeuw ligt, is het ijs donker en het gat licht. Daarnaast hebben de kinderen geleerd hoe ze uit de gaten moeten rollen. Hopelijk is het nooit nodig, maar voor de kinderen altijd handig om dit te beheersen.