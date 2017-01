DIEREN - Dat hockeyen er voor de F'jes van MHC Dieren zaterdagmorgen niet in zou zitten, was al snel duidelijk door alle sneeuw die nog op de velden lag. Maar dat wil niet zeggen dat het veld niet gebruikt kon worden. In plaats van hockeyen werd er enthousiast gelanglauft op het hockeyveld in Dieren.Foto’s Bart van den Bergh