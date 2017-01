Glasvezelaanleg Achterhoek is moeilijk verhaal

DOESBURG / BRINCKHORST - Wethouder Paul Seesing was er duidelijk over: “‘t Is nog niet van de baan, maar het wordt zo wel lastig.” Vorige kwamen de bestuurders van de Achterhoekse gemeenten plus Doesburg, Lochem en Zutphen met marktpartij CIF bijeen om de condities en planning van de glasvezelaanleg in de regio te bespreken.

CIF kan voor september geen concrete informatie bieden over planning en aansluitkosten van glasvezel in de Achterhoek. Het bedrijf werkt bij de aansluiting in fases. Per fase wordt steeds opnieuw gekeken of deze start of niet. Over planning voor de gemeente Bronckhorst en het buitengebied van Bronckhorst valt dus nog niets te zeggen.

Eén lichtpuntje is er echter: In de tweede fase die CIF nu voorbereidt, worden de gemeenten Aalten en Oost Gelre wel meegenomen. CIF hoopt voor de zomervakantie de vraagbundeling in deze twee gemeenten te hebben afgerond. Tegen welke prijs en onder welke afspraken de aanleg mogelijk is in deze gemeenten, moet CIF nog bepalen. De prijs is wel bekend voordat de vraagbundeling start.

In Berkelland en Winterswijk is de eerste schop in de grond en gaat aanleg dit jaar door. Over de aanleg in de overige gemeenten: Bronckhorst, Doetinchem, Oude-IJsselstreek, Montferland, Doesburg, Lochem en Zutphen, doet CIF geen toezeggingen. De bestuurders van deze gemeenten zijn daarin zwaar teleurgesteld en gaan zich beraden op het vervolg.

Wethouder Paul Seesing van de gemeente Bronckhorst en woordvoerder namens de elf gemeenten: “We zitten hier met een dubbel gevoel. We hadden een vervolgaanpak verwacht. Maar we hebben geen concrete toezeggingen gekregen en dat frustreert ons. Het blijkt eens te meer dat de markt grote moeite heeft met het realiseren van glasvezel in ons buitengebied. We willen vaart maken, we zijn er al drie jaar klaar voor! Over hoe het nu verder moet, gaan we nadenken. Toch is een stukje buitengebied van de Achterhoek weer dichter bij snel internet gekomen. In Berkelland en Winterswijk gaat aanleg door en in Aalten en Oost Gelre start in ieder geval de vraagbundeling. Als 50% van de adressen zich aanmeldt, dan is daar de aanleg een feit.”