Stadsvertelling, expositie en live-muziek in Gasthuiskerk

DOESBURG - Historicus Sander Polman houdt op de Culturele Zondag van 5 februari de maandelijkse Stadsvertelling. Polman vertelt over de activiteiten in Doesburg rondom Robert Jacob Gordon, in het kader van de expositie Goede Hoop? Zuid-Afrika - Nederland vanaf 1600 dit voorjaar in het Rijksmuseum om Amsterdam. Doesburger Gordon is een belangrijk onderdeel van die expositie. De stadsvertelling begint om 12.30 uur.

De schilderijen die Frank Oude Weernink maakte aan het eind van zijn academietijd aan de AKI in Enschede toonden verwantschap met Cobra. Rauw, intuïtief, gebaseerd op de wereld van de kindertekening waaraan ik een flinke dosis energie, emotie en levenslust aan toevoegde. Later legde Oude Weernink me toe op een meer bewuste manier van werken. Spontaniteit is mooi, maar er is ook zoiets als beheersing van het vak, maar zal het kinderlijke in mij nooit verliezen. Op 5 februari exposeert de schilder onder andere schilderijen uit zijn serie Connotaties.

Het livemuziek-programma op 5 februari bestaat vanaf 14.30 uur voor de helft uit een Open Podium en voor de andere helft uit een jamsessie. Tijdens het open podium treedt vanaf 14.30 uur de band La Zona op. Barend van der Pol (gitaar), Sander Roerdink (drums), Ronnie van Silfhout (bas) en Erik Laarman (saxofoon & klarinet) vormen een uniek muziekgezelschap dat bijzonder sfeervolle muziek maakt met een jazzy ondertoon. De muziek die La Zona op 5 februari laat horen is onderdeel van een gezamenlijke voorstelling met het dansgezelschap SJI Parts.

Schrijver Jan Eikelenboom schrijft met bochten, slingers, vertelsels en verzinsels overal omheen. Soms om de dagelijkse beslommeringen heen, soms om zijn hart en zijn gevoel. Omdat rechtdoor altijd nog kan. Want telkens als hij weer een regel probeert te dichten, bloeit er weer een nieuwe open. Eikelenboom leest teksten en poëzie uit eigen werk ondersteund door live-muziek.

Tijdens de jamsessie speelt de Gasthuiskerk sessieband stukken die door bezoekers aan de Gasthuiskerk werden aangedragen. De band bestaat uit Niek van de Broeke, Roger Walker en Richard Rhemrev, ondersteund door Ronald Sterk. Wie wil meezingen of -spelen kan langskomen en gewoon meedoen of zich opgeven via het formulier op de website.

Gasthuiskerk Doesburg is geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.