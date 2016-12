Veilig het nieuwe jaar in

REGIO - De gemeenten Rozendaal, Doesburg en Rheden hebben samen met politie, brandweer, straatcoaches en jongerenwerk afspraken gemaakt om de overlast en schade rondom oud en nieuw te beperken. Zodat de jaarwisseling een leuk feest kan zijn en kan blijven.

De gemeente verwijdert losse materialen en sluit ruim voor oudejaarsdag afvalbakken en hondenpoepbakken af. Schoolbesturen hebben een brief ontvangen van de gemeente met tips en met de vraag een contactpersoon aan te wijzen die gebeld kan worden bij calamiteiten. Ook eigenaren van bouwlocaties kregen een brief met het verzoek losse en brandbare materialen op te ruimen en goed op te letten tijdens de kerstvakantie. Politie en het handhavingsteam van de gemeente houden samen toezicht op opslag, verkoop en gebruik van (illegaal) vuurwerk. Medewerkers van Halt hebben in november en december op scholen verschillende lessen gegeven over de gevaren van vuurwerk.

Vanaf vorig jaar mag op oudejaarsdag pas vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken tot 02.00 uur. Carbidschieten is onder een aantal voorwaarden toegestaan; buiten de bebouwde kom op een particulier erf tussen 10.00 en 18.00 uur. En een vuurtje stoken mag alleen in de tuin maar dan wel in een vuurkorf of ton. Dus niet op straat want dit kan problemen opleveren voor de hulpdiensten. De politie en het handhavingsteam van de gemeente controleren samen op bovengenoemde maatregelen. Op openbaar toegankelijke schoolterreinen, inclusief de aangrenzende stoepen, in en om de voetbalkooien, rondom de multifunctionele accommodatie Het Kasteel, Van Heeckerenstraat in Velp is het verboden vuurwerk af te steken.

www.rheden.nl/jaarwisseling