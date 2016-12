Proef met 70 km op N348 in Spankeren

SPANKEREN - De provincie start een proef met verlaging van de snelheid naar 70 km bij Spankeren, de N348. Daarnaast komen er maatregelen om de kans op ongelukken te verminderen. En misschien nog wel belangrijker: de politie heeft toegezegd op die snelheid te handhaven.

De gemeente Rheden en bewoners uit Spankeren vragen al enige tijd aandacht voor de verkeersveiligheid op de N348 bij Spankeren. De provincie start nu rond de zomer van 2017 een proef met het verlagen van de snelheid van 80km naar 70 km. De politie heeft beloofd zoals gezegd op deze snelheid te handhaven. Begin 2017 plaatst de provincie borden voor snelheidssignalering. Daarnaast komen er borden die de kruising Overweg/IJsselstein beter aanduiden. Vanwege de formele procedure bij de Nationale Bewegwijzerings Dienst neemt dit enige tijd in beslag.

De proef kan pas tegen de zomer van 2017 starten vanwege formele procedures. Eerst moet er een verkeersbesluit worden genomen. Hiertegen kunnen mensen wettelijk bezwaar maken. Om de situatie op korte termijn te verbeteren, plaatst de provincie ook borden waarop de automobilist kan zien hoe hard hij rijdt. De ervaring leert dat de automobilist geneigd is om zijn snelheid hierop aan te passen.

Zowel vanuit de gemeente als de bevolking werd aangedrongen op maatregelen en een lagere snelheid dan de huidige snelheid van 80 km. De gemeente deed onderzoek in 2013. De provincie deed onlangs aanvullend onderzoek. Hieruit bleek een stijgend aantal incidenten. Veelal kop-staart botsingen. De snelheidsverschillen op de weg en het ontbreken van voorsorteer wegvakken ter hoogte van de Overweg kunnen hiervan de oorzaak zijn. Gemeente en bewoners willen liever nog 70 km op het stuk weg ter hoogte van De Luchte en 50 km op het stuk naar de verkeerslichten bij de sluis. De provincie gaat daar dus maar ten dele in mee.

De provincie wil maatregelen nemen om het aantal ongelukken te verminderen. Tegelijkertijd vindt de provincie het belangrijk dat het verkeer gemakkelijk en vlot kan doorrijden. Dit is van belang voor de hele regio. Een proef moet nu dus uitwijzen of het verlagen van de snelheid daadwerkelijk het aantal incidenten vermindert én het verkeer vlot kan blijven doorrijden.