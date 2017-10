G-voetballers genieten bij SC Rheden

RHEDEN - Het is Herfstvakantie. Even geen voetbal. Of toch wel? Danny en Hans Klooster uit de G1 van SC Rheden wilden vorige week best mee op vakantie, op één voorwaarde; dat ze uiterlijk vrijdagavond weer terug zouden zijn voor de wedstrijd. En zo geschiedde. De zaterdagochtend in de vakantie stonden ze er om de sterke aanvallers van Westervoort van het scoren te beletten.

“Ja, ze zijn heel fanatiek”, vertelt Janet Maassen van den Brink, een van de elftalleiders van het G-team.

“Buiten het veld zijn Danny en Hans een beetje dezelfde types. Sociaal, open en altijd bereid om te helpen. Twee fantastische jongens. In het veld is Danny laatste man, heeft goed spelinzicht en is hij tweede aanvoerder. Hans staat ook in de verdediging, is erg snel en loopt vaak de gaatjes dicht. Samen vormen ze het hart van de verdediging", aldus Maassen van den Brink.

Het hele weekend zijn Danny en Hans bijna altijd op de club uit het gelijknamige dorp te vinden. Op zaterdag spelen ze dan in hun eigen team en op zondag zijn ze vaak ballenjongen bij de wedstrijd van het eerste elftal. “Voordat de thuiswedstrijd van het eerste elftal begint krijgen ze soep met patat, mooi toch? Het G-voetbal is helemaal ingeburgerd hier. Wat er nog beter kan? Nou, we hebben onlangs weer geflyerd, want we zijn altijd op zoek naar nieuwe spelers voor ons G-team”, eindigt Janet.

SC Rheden is een van de bijna 350 voetbalclubs waar kinderen en volwassenen met een beperking kunnen voetballen. De club, Danny en Hans werden door de KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING verrast met een poster van Danny en Hans. De drie organisaties werken samen om het G-voetbal de aandacht te geven die het verdient. Danny en Hans waren onder de indruk van hun poster. Eén poster hangt inmiddels bij hen thuis en één poster krijgt een mooi plekje in de kantine van SC Rheden.

Voetbal zit verankerd in onze maatschappij. De sport is voor veel Nederlanders toegankelijk, maar voor een grote groep voetballiefhebbers is de weg naar de velden minder gemakkelijk te vinden. Voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking zijn namelijk aanpassingen bij de plaatselijke voetbalclub nodig zodat ook zij kunnen voetballen. Bijvoorbeeld door extra begeleiding of met passend voetbalaanbod in de buurt zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan voetballen. Voor deze voetballiefhebbers heeft de KNVB competities met aangepast voetbal, het G-voetbal. Speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen. Op dit moment spelen zo’n 5.000 leden G-voetbal. De KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING zetten zich in voor G-voetballers en de clubs. De organisaties stimuleren amateurverenigingen om G-voetbal op te zetten en het de aandacht te geven die het verdient. Ga naar knvb.nl/doe-mee voor het aanbod van clubs met G-voetbal.