Gewonde na val moeilijk vindbaar

RHEDEN - Een valpartij met een fiets in de bossen op de Veluwezoom, heeft de hulpdiensten maandag enige moeite gekost om de plek van het ongeval te vinden. De locatie was tenslotte vlakbij de schaapskooi. Veel personeel van Natuurmonumenten was uitgerukt, evenals politie, ambulance en ook de traumaheli, die op de schaapsweide landde. De vrouw is met een elektrische fiets onderuit gegaan in de afdaling. Ze is uiteindelijk met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, personeel van Natuurmonumenten heeft de fietsen meegenomen. - foto: Martin de Jongh