In de rij voor het spookhuis

DIEREN - Een rij bezoekers staat te wachten voor het spookhuis dat zaterdag was te bezoeken in Dieren. In de voormalige winkel van het Kruidvat was door de Bospatrouille Dieren een spookhuis ingericht, een griezelparcours door de grote en duistere lege winkel. "En dat hadden ze geweldig gedaan", aldus Ben Denekamp, de centrummanager van het Dierense winkelgebied. "De Bospatrouille hield in het verleden al bijna legendarische griezeltochten en maakten die reputatie zaterdag in de grote lege winkel helemaal waar", aldus Denekamp. En het publiek genoot, al was het best eng en schrokken ze zich regelmatig te pletter.

Halloween is momenteel 'hot' en aan een opmars bezig in Nederland. Daar speelden de Dierense winkeliers goed op in. Naast het spookhuis was er zaterdagmiddag- en avond een halloweenmarkt op het winkelcentrum, die zeer goed werd bezocht en die dan ook volgend jaar zeker een vervolg krijgt, aldus Denekamp. - foto: Han Uenk