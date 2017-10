DOESBURG - Zondag werd een grote vlooienmarkt gehouden in sporthal Beumerskamp. Heerlijk om met het stormachtige- en af en toe natte weer binnen in de behaaglijk warme hal langs de ongeveer 100 kramen te slenteren en alles te bekijken.

Vlooienmarkt doet eigenlijk denken aan veel rommel, echter is dit niet waar, want er waren ook nieuwe spullen te koop en ook was er een enkele kraam met antiek. Dus eigenlijk een markt voor iedereen. Zocht u een stuk gereedschap? Hier was het te vinden. Kramen met kinderkleding die niet voor nieuw onderdeden - kinderen groeien vaak gauwer uit hun kleding dan dat ze het verslijten - voor een prikje zijn ze weer netjes aangekleed. Een wandelwagen nodig voor bij opa en oma, ook dit was gauw opgelost. Mooie heel oude kopjes of een nostalgisch eetservies, boerenbont bekers en borden, je kunt zo gek niet bedenken of het was te vinden. Ook redelijk wat kramen met speelgoed altijd leuk om dit vast te hebben voor de komende feestmaand en voor de prijs hoeft niemand het te laten. Heerlijk snuffelen én circulaire economie ten top. - foto: Hanny ten Dolle