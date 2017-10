Griezeltheater in Spankeren

SPANKEREN - Op twaalf verschillende locaties werd de deelnemers aan de Griezel Theatertocht zaterdag de stuipen op het lijf gejaagd. Een samenwerking tussen Muziekvereniging Wilhelmina, Toneelgroep Spankeren, Dans & Drama en PodiumsCool Dieren, bracht zo'n zeventig acteurs op de been die de deelnemers onder het thema 'sprookjes' een halloween-avond bezorgden die goed slaagde. "Het was allemaal wat luchtiger dan vorig jaar", aldus de organisatie, "maar de effecten sloegen toch nog goed aan." In groepjes van twaalf personen konden de bezoekers het parcours door Spankeren afleggen. En met 210 deelnemers was ook het maximum aantal bereikt, want er moet natuurlijk tijd zitten tussen de verschillende groepen, om de acteurs de tijd te gunnen hun posities weer in te nemen. Op deze foto is te zien hoe in de muziektent op het Kerkplantsoen een horrorscene gebaseerd op Alice in Wonderland werd opgevoerd. Het stormachtige natte weer lijkt op voorhand een spelbreker bij een dergelijke buitenevenement, maar als het om griezelen gaat, waren het eigenlijk ideale omstandigheden… - foto: Han Uenk