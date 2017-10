Mannen De Spreng op de tweede plek na overwinning met 12 - 9

BRUMMEN - Zaterdag speelde Heren 1 van de Spreng een belangrijke wedstrijd tegen Nunspeet. De eerste uitwedstrijd van het seizoen in en tegen Nunspeet werd nog verloren. Nu was het team voor het eerst dit seizoen compleet en waren de mannen gebrand op een mooie pot waterpolo en om de winst te pakken.

Het thuisbad Rhienderoord was goed gevuld met enthousiaste fans toen de wedstrijd om 17:00 van start ging.

De eerst periode begon de ploeg uit Nunspeet sterk en had de overhand. Dit resulteerde dan ook al in een vroege voorsprong. Gelukkig kwamen de heren van de Spreng gedurende de eerste periode wat beter in het spel. De eerste periode eindigde in een 2-2 gelijke stand.

De 2e periode vloog het spel op en neer en kwam Spreng op voorsprong door een aantal goede individuele acties. Eindstand periode 2 was dan ook 4-3 voor de Spreng.

In de 3e periode dacht De Spreng de wedstrijd in handen te krijgen door goed te beginnen en uit te lopen naar een 7-4 voorsprong. Echter door een kleine verslapping kwam Nunspeet toch weer terug in de wedstrijd en eindigde die periode in 7-6 voor de Spreng.

Begin 4e periode leek de Spreng het momentum te verliezen. Nunspeet maakte na 30 seconden gelijk op 7-7. De Spreng pakte kort daarna weer de voorsprong maar opnieuw kwam Nunspeet langszij. Het leek er even op dat de beide teams aanspraak konden maken op de overwinning. De ervaring en de geslepenheid van De Spreng gaf toch de doorslag. De voorsprong werd in het 2e deel van de periode netjes en zakelijke uitgebouwd naar een eindstand van 12-9.

Doelpunten: Fabian Hoogland 4; Emmo Elshof 3; Kevin Jansen 2; Roald van de Beld 1; Robin Kelder 1; Valentijn van Rooyen 1.