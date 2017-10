Servicepunt Eerbeek geopend

EERBEEK - Na eerst een puzzel in elkaar te hebben gezet als openingshandeling, stapten het Brummense college en politiechef Van der Beek over de blauwe loper het nieuwe Servicepunt van de gemeente in Eerbeek binnen.

Na die opening, waarvoor ook vele inwoners van het dorp op de been waren, kunnen zij voortaan voor de gemeentelijke dienstverlening ook in Eerbeek terecht. In het voormalige pand van de Rabobank aan de Stuijvenburchstraat 66 vinden zij voortaan de balies van de Brummense Burgerzaken, het inloopspreekuur van Team voor Elkaar en het programmabureau Ruimte voor Eerbeek. En ook bij het Politiesteunpunt.

In het voorjaar had de gemeenteraad besloten tot aankoop van het voormalige Rabobankkantoor om daarin een nieuw volwaardig gemeentewinkel te realiseren in het centrum van Eerbeek, de grootste kern van de gemeente. En maandag was het zover en gingen de deuren van het Servicepunt in Eerbeek officieel open. De rode loper was voor deze dag blauw gekleurd als symbool voor de politie, die met haar steunpunt ook in het Servicepunt gehuisvest is. Ook de openingshandeling was een en al symboliek en stond symbool voor de diensten die vanuit het Servicepunt worden geleverd. Zo zetten de wethouders en de politie een grote puzzel in elkaar met daarop de logo’s van de gemeente Brummen, Team voor Elkaar, Ruimte voor Eerbeek en de Politie en benadrukten daarmee hun samenwerking.

Burgemeester Alex van Hedel liet in het openingswoord weten blij te zijn dat het Servicepunt nu een feit is. “Vandaag is het zover. Het gemeentelijk Servicepunt met daarin een politiesteunpunt in het hart van Eerbeek is een feit! Inwoners kunnen voortaan kiezen waar ze naar de gemeente willen; in het Servicepunt in Eerbeek of in het gemeentehuis in Brummen. Op beide plekken wordt immers dezelfde dienstverlening geboden. Op deze manier zijn we met onze dienstverlening dichtbij onze inwoners. Ook ben ik erg blij dat het Politiesteunpunt daarin een mooie plek heeft gekregen. Ook dichtbij onze inwoners zodat ze volgens hun eigen credo ‘waakzaam en dienstbaar’ kunnen zijn,” aldus Alex van Hedel. Tevens stond de burgemeester in zijn speech stil bij het overlijden van voormalig wethouder Koos Paauw begin dit jaar. Vanuit zijn portefeuille ‘Dienstverlening’ was hij groot voorstander en initiatiefnemer van het realiseren van een volwaardig loket in Eerbeek.

Openingstijden en op afspraak

- Servicepunt: maandag t/m donderdag van 8.30 -16.30 uur en maandag van 17.30 – 19.30 uur.

- Balie Burgerzaken: maandag van 14.00-16.30 en 17.30 – 19.30 uur en woensdag van

8.30 -12.00 uur en 14.00-16.30 uur.

- Inloopspreekuur Team voor Elkaar: dinsdag en donderdag 8.30 -12.00 uur.

- Politiesteunpunt: maandag 13.00 -16.00 uur, woensdag en donderdag van 9.00-12.00 uur.

Tijdens de openingstijden van het inloopspreekuur van Team voor Elkaar en het Politiesteunpunt kunt u gewoon binnen lopen. Komt u voor een burgerzakenproduct of dienst? Maak dan altijd eerst een afspraak bij de gemeente via www.brummen.nl , 0575-568233, of bij de receptie. Vanaf 30 oktober werkt de gemeente Brummen voor het aanvragen van Burgerzakenproducten op afspraak. - foto: Wencel Maresch