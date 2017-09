DOESBURG - Sinds de start van dit seizoen is Easy-Plan de nieuwe shirtsponsor van de Meisjes C van The Phantoms in Doesburg. “Eén van onze medewerkers vroeg ons of we sponsor wilde worden van het meisjes C-team van The Phantoms. Dat wilden we natuurlijk graag, want de insteek van The Phantoms is met plezier sporten”, aldus Annemarie Klopper van Easy-plan. “The Phantoms sluiten goed aan bij de wijze waarop we werken: met plezier”. De meisjes zijn erg blij met de nieuwe shirts.