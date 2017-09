Nederlands goud

EERBEEK – Petra Smedes - Wallinga en haar zesjarige merrie Spica hebben een prachtige prestatie geleverd op het NK Paint Horses Western Riding. Het duo kwam, geheel onverwacht, met goud terug naar Eerbeek.

Het NK bestaat uit verschillende onderdelen. Op de eerste dag was het tijd voor het onderdeel halter. Deelnemers presenteren hun paard aan de jury, die haar beoordeelt op bouw, uiterlijk en beweging. Daarbij hoort het paard mooi recht te staan en zich te tonen. Hierbij wonnen Petra en Spica een derde plaats, dus een bronzen medaille.

Op de tweede dag zijn verschillende onderdelen gestart, waarbij het Eerbeekse een gouden medaille won voor het onderdeel trail voor jonge paarden, waarbij een route moest worden afgelegd. Ook bij het onderdeel pleasure was er een gouden medaille voor Petra. Hierbij laten meerdere paarden in een bak over de hoefslag hun gangen zien. Spica maakte geen fouten en Petra reed dit onderdeel met één hand, zoals een echte cowgirl. Dit was voor het eerst dat zij dit deed en leverde meteen goud op.

Als kers op de taart werden Petra en Spica ook nog eens reservekampioen in de klasse novice amateur, waarmee zij een mooi bit wonnen.

Petra is erg trots op dit resultaat: “Mijn paardje is echt niet de makkelijkste en ik doe dan ook veel met haar. We maken graag een leuke bosritten, doen mee aan clinics of we geven een demonstratie. Door zoveel verschillende dingen te doen, worden we steeds meer een team en daarbij groeit het vertrouwen. Dit NK hebben we het echt samen gewonnen en daar ben ik extra blij mee!” Petra is zo enthousiast over western rijden, dat ze belangstellenden uitnodigt contact op te nemen, bijvoorbeeld via Facebook. “Ik kan je dan wegwijs maken in deze heerlijke gezellige en vriendelijke tak van paardrijden.”