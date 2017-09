Klein Engelenburg vaste gebruiker minibus voor ouderen

BRUMMEN / ZUTPHEN - De Stichting Bus Zutphen bestaat deze maand precies 40 jaar. De stichting die actief is rond Brummen en Zutphen verzorgt vijf dagen per week verrassende uitstapjes voor de bewoners van bejaarden- en verpleeghuizen in de regio. Door zelf een personenbusje aan te schaffen en te rijden met vrijwilligers als chauffeur, kan dat tegen geringe kosten.

In 1977 legden de Lionsclub, de Rotary en de Soroptimisten in Zutphen de financiële basis voor dit bijzondere initiatief. Anno 2017 zijn de uitstapjes nog steeds een groot succes. De bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis Klein Engelenburg in Brummen gaan bijvoorbeeld regelmatig met het busje een dagje uit.

Lambert Kouwenberg is een van de vrijwilligers van de stichting. Gemiddeld één dag in de twee weken is hij chauffeur op de minitouringcar. Samen met een verpleegkundige - die altijd meerijdt - is hij tevens gastheer. Op verzoek stuurt hij het personenbusje naar bijzondere plekjes in de regio. "We hebben een map met leuke en gastvrije adresjes", laat hij weten. "En daarbij moet niet gedacht worden aan grote attracties, maar aan eenvoudig vertier. Als je de hele dag in een verzorgingstehuis zit, is het geweldig om op een zomerse dag over de Veluwe te toeren. We drinken onderweg koffie met gebak en als we langer onderweg zijn maken we gebruik van een lunch. Als de gasten het leuk vinden steken we met het pontje de IJssel over en op de terugweg eten we op verzoek in Eerbeek met iedereen een ijsje."

"Nagenoeg alle bejaarden- en verzorgingstehuizen in de regio zijn aangesloten bij het busproject", vertelt bestuurslid John Sas. "Van Brummen tot Zutphen en van Gorssel via Warnsveld naar zelfs Groenlo. In de tehuizen maken ze iedere keer zelf de keuze wie mee mag maar ook kan. De kosten worden betaald door het tehuis. Nog steeds komen er nieuwe tehuizen bij."

Inmiddels rijdt de stichting met de negende personenbus. Dit keer een degelijke Mercedes die zo’n jaar of zeven mee moet gaan. Het voertuig is iedere dag onderweg en helemaal ingericht voor het vervoer van mensen die minder goed ter been zijn of in een rolstoel zitten. Natuurlijk met rolstoellift en grote ramen voor optimaal uitzicht. De vrijwillige chauffeurs mogen tot hun 72e blijven rijden. Dan neemt de stichting afscheid, om risico’s te minimaliseren. En dat betekent ook dat er doorlopend nieuwe chauffeurs worden gezocht.

"De bestemmingen liggen over het algemeen niet verder dan de Veluwe, Achterhoek en Twente", vult chauffeur Lambert aan. "Als je een uur of zes onderweg bent met een koffie- met gebak-stop en een lunch slaat de vermoeidheid wel toe. De uitstapjes kunnen afhankelijk van de gesteldheid van de deelnemers als intensief worden ervaren. Maar iedere keer is na afloop de dank ongelofelijk groot. Altijd hebben de deelnemers een fantastische dag gehad en af en toe krijgen we spontaan tien cent fooi. Eigenlijk mogen we geen geld aannemen, maar soms willen we de gulle gevers niet beledigen en wordt het bedrag onder heel veel dank aanvaard."



