Eerherstel voor begraafplaats De Pinkel in Rheden

RHEDEN - Reeds in de dertiger jaren van de vorige eeuw klaagde een dominee van de Hervormde Gemeenschap in Rheden over een slecht verzorgde begraafplaats aan de Pinkelseweg in Rheden. Sinds 2011 werkt vereniging Rheejes Proate aan het herstel.

In de jaren '80 van de vorige eeuw werd de Bijzondere begraafplaats van de huidige Protestantse Kerk aan de Pinkelseweg in Rheden geteisterd door baldadige jeugd. Met fietsen en bromfietsen werd over de begraafplaats gereden en onder dat geweld werden enkele grafzerken omver geschopt en vernield. In 1985 kreeg een plaatselijke aannemer opdracht het lijkhuis vakkundig te slopen, omdat de jeugd er een honk van had gemaakt waar dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. De dakpannen kregen een nieuwe bestemming en de stenen werden in het dorp hergebruikt, waardoor een stuk historie verdween.



Jarenlang tierden onkruid, klimop en bramenstruiken er welig, totdat in het voorjaar van 2011 een rondleiding werd gegeven voor de vereniging Rheejes Proate. Hierna werd voorzichtig een club vrijwilligers uit het dorp geformeerd bestaande uit leden van de Protestantse Gemeenschap en Rheejes Praote. Zij komen sindsdien elke tweede maandag van de maand bij elkaar om er te werken, waardoor de begraafplaats zijn waardigheid stukje bij beetje terug kreeg.



Eind augustus van dit jaar viel op de Bijzondere begraafplaats van de Protestantse Gemeenschap aan de Pinkelseweg in Rheden een bijzonder eerbetoon ten deel aan Arendina Christina Koers, geboren op 9 mei 1945 en overleden op 14 april 1946. "Het was de tijd waarin mensen, net na de oorlog, overleden aan ziektes die nu eigenlijk niet meer voorkomen en als dat wel zo is, dan zijn deze goed te bestrijden. Maar daar heeft Arendina nu weinig meer aan. Haar grafsteen is destijds door de baldadige jeugd vernield en de tekstplaat verdween. Al wat restte waren de steunen waar tussen ooit de tekst van haar bestaan was te lezen", aldus Ale Hartgers, één van de Pinkel-vrijwilligers.



Door het werk van de vrijwilligers uit ons dorp, zijn de allure en waardigheid terug op de begraafplaats en staan er steeds vaker verse bloemen bij graven. Ook worden opschriften van grafstenen schoongemaakt en bijgehouden.

Eind augustus vond de familie Koers het tijd om het graf van Arendina Christina Koers weer een opknapbeurt te geven. Onkruid weg, nieuw grind en bovenal een prachtige grafsteen in de vorm van een beer... misschien wel een zoals Arendina haar ziekte heeft gedragen, zo sterk als een beer. Het werd op die wijze een waardig monument, met direct achter de nieuwe steen het gedeelte van de oude grafsteen, dat de tand des tijd en vernielingen heeft doorstaan. Hartgers: "Een symbool van respect en het geeft deze begraafplaats de waardigheid die het verdiend."



Foto:

Het graf na de plaatsing - foto: Ale Hartgers