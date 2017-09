Viering Dag van de Ouderen Doesburg 2017

DOESBURG - Zoals elk jaar, houdt de werkgroep Voorlichting van Caleidoz, op de eerste woensdag van oktober, een speciaal middagprogramma voor alle ouderen uit Doesburg. Op woensdag 4 oktober van 14.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur zijn de bezoekers weer welkom in de Gasthuiskerk in Doesburg. Die is vanaf 13.30 uur geopend.

Dankzij een bijdrage van de Rotary Doesburg, kan weer een reuze gezellig programma worden aangeboden. Shantykoor de Iesselbrassers zingt voor u een uitgebreid Nederlands, Duits en Engels Shanty en Sea songs repertoire. Liedjes die hun oorsprong vinden in de oude zeevaarders tijd. Het koor is al vanaf 1995 onderdeel van het Regio Mannenkoor Doesburg, maar is sinds enkele jaren volledig verzelfstandigd. De zangers en muzikanten zullen de bezoekers zeker vermaken en wie mee wil zingen mag dat natuurlijk.

In de pauze is er uiteraard weer een grote loterij met zoals gewoonlijk weer tassen vol boodschappen, heerlijkheden en bruikbare spullen. Daarnaast zijn er nog veel leuke prijzen.

Al met al, zeker de moeite waard om woensdag 4 oktober naar de Gasthuiskerk te komen. De middag is helemaal gratis, dus geen entreekosten en de hapjes en drankjes zijn ook gratis. Alleen de loterij kost een kleinigheid. Voor iedereen die slecht ter been is, is de Plusbus uiteraard inzetbaar, tel.: 06-41917757.