Smeulend matras levensgevaarlijk

DIEREN - Een bewoner van een aanleunwoning van verzorgingshuis Beverode aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag volgens de brandweer zeer veel geluk gehad.

Rond 00:00 uur werd de brandweer gealarmeerd. De bewoner schakelde die namelijk in toen hij op de bank zat en zwarte rook zag in zijn woning. De man belde direct 112 en opende zijn ramen. De ter plaatse gekomen brandweer heeft in de woning onderzoek gedaan waar de zwarte rook vandaan kwam. Een lamp in een opslagruimte zat tegen een matras aan. Doordat de lamp erg warm was, begon de matras te smeulen. De brandweer heeft de matras en de lamp uit de woning gehaald. Met een ventilator werd de rook uit de woning geblazen.

De bewoner spreekt zelf van geluk dat hij nog wakker was. Volgens hem had dit ook een treurigere afloop kunnen hebben. De brandweer heeft de man als dringend advies gegeven om brandmelders in zijn woning op te hangen. De brand zorgde voor veel zwarte rook in de woning. De brandweer vertelt dat de bewoner veel geluk heeft gehad dat hij nog wakker was. In de rook zat een zeer hoge concentratie koolmonoxide. Doordat de woning relatief klein is, was die snel met de dodelijke rook gevuld. - foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink