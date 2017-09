Cursus heggenvlechten in Brummen

BRUMMEN - Heg en Haag Werkgroep Brummen e.o. en de Stichting Heg & Landschap, zoeken enthousiaste landschapsliefhebbers die het oude ambacht van heggenvlechter willen leren. De werkgroep wil meer aandacht voor dit fraaie ambacht en de rol van heggen in ons landschap.

Daarom organiseert de werkgroep deze winter de cursus ‘Heggenvlechten’ voor geïnteresseerden die het willen leren en de opgedane kennis voor hun omgeving inzetten. De werkgroep hoopt hiermee haar aantal actieve deelnemers uit te breiden. Ze zoekt ook eigenaren van heggen, die hulp kunnen gebruiken bij het herstellen en leggen van hun haag of heg. Deelnemers leren over de historie en functie van de heg en natuurlijk hoe ze een heg leggen in het landschap. Belangstelling? Meld u aan via hegenhaag@gmail.com voor de informatie- en inspiratieavond in ‘De Vroolijke Frans’ Knoevenoordstraat 51 Brummen op donderdagavond op 12 oktober om 19.30 uur (Inloop 19.00 uur).

Heggen zijn enorm waardevol en beeldbepalend in het landschap. Heggen en de heggenvlechter zijn onlosmakelijk met het cultuurlandschap verbonden. Zij bepalen, net als boerderijen en andere landschapselementen, mede de identiteit van de streek.

Is heggenvlechten wel van deze tijd? We hebben nu prikkeldraad, gaas en stroomdraad om vee in de wei te houden. Ja, het vlechten van heggen is nog altijd de moeite waard. Bijvoorbeeld om mooie, dichte heggen langs wandelpaden te maken, als land – en afscheiding, om oude heggen te herstellen en de geschiedenis van het landschap levend te houden. Heggenvlechter en cursusleider Lex Roeleveld uit Randwijk: “De gevlochten heg zorgt voor een dichte, ondoordringbare structuur van dikke en dunnere doorntakken. Dat geeft kleine zangvogels een veilige plek om te broeden. Een gevlochten heg is een schuil- en woonplaats voor veel dieren. Ik vind heggen vlechten bovendien een mooi ambacht dat mensen motiveert om buiten in het landschap te werken en het belang laat zien van onze heggen en bomen.”

De cursus ‘Heggenvlechten’ vindt plaats bij voldoende aanmelding op vier praktijkdagen op zaterdag in de periode november 2017 – maart 2018 en een praktijkdag in het daarop volgende groeiseizoen. Het vlechten leer je door veel meters te maken. Daarom kunnen de cursisten meedoen aan de activiteiten van de werkgroep op de 2e vrijdagmiddag en de 3e zaterdag van de maand. Contact opnemen met de werkgroep kan via e-mail: hegenhaag@gmail.com.