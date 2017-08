LEUVENHEIM – De traumahelicopter is woensdagmiddag uitgerukt voor een eenzijdig ongeval op de Leuvenheimsestraat in Leuvenheim. Een bestuurder reed met haar auto door het buitengebied, raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam terecht in de sloot. De bestuurder raakte ernstig gewond en de traumahelikopter werd ingezet om politie en ambulancepersoneel bij te staan. De bestuurder van de auto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht - foto: Timo Bouman/Persbureau Heitink