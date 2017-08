Nóg meer kunst in (Even) Museum

BRUMMEN – De kunstkamers van het (Even) Museum in Brummen zijn zaterdag 2 en zondag 3 september gevuld met extra werk. Magda Snijders en Marieke Ruijgrok delen een kamer met het thema Mijn Ouderlijk Huis. Monique Bosch vult een kamer met een deel van de installatie Klimaatdrenkeling, dat zij presenteerde tijdens de IJsselbiënnale. De drie kunsteneressen zijn het hele wekend aanwezig om te vertellen over hun werk.

Magda Snijders en Marieke Ruijgrok zijn onafhankelijk van elkaar bezig met hun ouderlijk huis. Magda Snijders beeldend in keramiek, Marieke Ruijgrok dit keer tekenend in het platte vlak met zwarte inkt. In deze gezamenlijke expositie tonen beide kunstenaars hun ouderlijk huis vanuit verschillende aspecten, met de bijbehorende emoties, fases en verrassingen.

De installatie Klimaatdrenkeling, die Monique Bosch voor de IJsselbiënnale maakte met haar collega’s van Kunst op de Hoek uit Zutphen, wordt gedeeltelijk tentoongesteld. Het thema is klimaatverandering en met dit woeste beeld van gips wordt aandacht gevraagd voor de stijgende zeespiegel. Enorme vissen zwemmen tussen de bezoekers. Monique Bosch is bekend van haar bronzen beelden en ook deze zijn dit weekend te zien, evenals een mooie kop in boetseerwas.

Het (Even) Museum is te vinden in het Oude Rabobankgebouw aan het Marktplein in Brummen en is op zaterdag en zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

www.kunstkring-brummen.nl