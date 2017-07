Poelen in de gemeente Rheden gezocht

GEM. RHEDEN - Poelen zijn een bron van leven. In een mooie poel groeien waterplanten, vinden waterkevers en libellenlarven een plek en zwemmen kikkers en salamanders. Op de oever staan planten met fraaie bloemen zoals kattenstaart en wederik. Poelen zorgen voor een hoge biodiversiteit en een mooie natuurbeleving bij bewoners.

De gemeente Rheden vindt natuur dichtbij huis belangrijk. Daarom voert adviesbureau Loo Plan een inventarisatie uit van poelen in de gemeente. Het doel is om een goed beeld van het netwerk aan wateren in de gemeente te krijgen.

Volgend op de inventarisatie wordt in 2018 een cursus voor het beheer van poelen gegeven en wordt een poelenwerkgroep in de gemeente Rheden opgericht om het behoud van mooie poelen ook in de toekomst te verzekeren.

Naast grote poelen in natuurgebieden zijn tal van andere grotere en kleinere poelen en vijvers in de gemeente aanwezig. Onder in achtertuinen kunnen vijvers liggen die niet bekend zijn, maar die wel een belangrijke taak vervullen in het netwerk van wateren binnen de gemeente. Kikkers en salamanders kunnen via kleinere vijvers de grote poelen in het buitengebied bereiken. Wie een grote tuinvijver of een poel heeft, wordt gevraagd dit door te geven via www.poelenwerkgroeprheden.nl.

Kim Lotterman, tel. 026 - 35414174

kim.lotterman@looplan.nl