Gemeente opent dit najaar Servicepunt in Eerbeek

EERBEEK – De gemeente Brummen opent dit najaar een Servicepunt in Eerbeek. In de voormalige Rabobank aan de Stuijvenburchstraat in Eerbeek realiseert de gemeente een volwaardige gemeentewinkel.

De gemeente heeft de koop gesloten en vorige week de sleutel van het pand in ontvangst mogen nemen. Het pand is gekocht inclusief stoffering en meubilair, dat zo goed mogelijk wordt genut. Ook hoeft er weinig te worden verbouwd. De komende tijd wordt het pand gebruiksklaar gemaakt en worden de benodigde ICT-infrastructuur en beveiliging aangelegd. De exacte datum van opening is nog niet bekend, gestreefd wordt naar medio oktober. Vanaf dat moment is het Servicepunt in het Tjark Riks Centrum gesloten.

Inwoners kunnen straks bij het Servicepunt terecht voor alle diensten die ook worden aangeboden in het gemeentehuis in Brummen, zoals het aanvragen van een paspoort of uittreksel of het inzien van een omgevingsvergunning. De gemeente wil een zo breed mogelijke dienstverlening aanbieden vanuit het pand, dus niet alleen de gemeentelijke diensten. Inwoners kunnen straks naar het Servicepunt voor het spreekuur van Team voor Elkaar en bij het projectbureau Ruimte voor Eerbeek. Ook komt er in het pand een steunpunt van de politie. Het pand is groot genoeg voor uitbreiding met andere initiatieven in de toekomst.

Het ontstaan van het servicepunt ligt in het feit dat het politiebureau in Eerbeek gesloten zou gaan worden en de politie op zoek moest naar een nieuw steunpunt. Burgemeester Alex van Hedel pleitte voor een plek in het centrum. Toen bleek dat er ook behoefte was naar uitgebreidere dienstverlening in Eerbeek, heeft de gemeente beide vragen samengevoegd.

Inwoners van de gemeente Brummen kunnen straks in het Servicepunt terecht met vragen of voor het doen van aangifte. Het politiesteunpunt is een uitvalsbasis voor het politieteam IJsselstreek. Collega’s van het wijkteam en de wijkagenten kunnen het steunpunt gebruiken als werkplek. Voordeel is dat vooral wijkagenten heel snel contacten kunnen leggen met bijvoorbeeld wijkteams als Team voor Elkaar.