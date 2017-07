Bridgecursussen bij I love bridge

EERBEEK - Bridgeclub I love Bridge uit Eerbeek start met cursussen voor zowel beginners als gevorderden. Bridge is een uitstekende geheugentrainer voor jong en oud. Bridge leren, is niet moeilijk, maar het moet wel goed worden uitgelegd. Dat is de reden dat deze bridgecursussen gegeven worden. Al vanaf les één zitten de cursisten met de kaarten in de hand om zo het spel spelenderwijs te leren.

De cursus voor beginners start op 18 september van 19.15 tot 21.15 uur. de cursus bestaat uit elf lessen. de kosten bedragen 75 euro, inclusief lesboek. Ook op 19 september start een beginnerscursus van 13.15 tot 15.15 uur.

De vervolgcursus voor gevorderden start op 16 januari in het nieuwe jaar. De les duurt van 19.15 tot 21.15 uur. de kosten bedragen 75 euro, inclusief lesboek. De lessen worden gegeven in het Pater Dekkerhuis aan de Lorentzstraat 20 in Eerbeek.

Aad van der Ruijt, tel. 055 - 5053216

a.ruijt@chello.nl

www.ilovebridge.nl