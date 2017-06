Expositie quilts op Middachten

DE STEEG - Op de zondagen in juli en augustus is er tijdens kasteelrondleidingen om 13.30 en 15.00 uur een expositie quilts te zien op Middachten. Tijdens de zomeropenstelling wordt de slaapkamer van Caroline Mechtild Gravin van Aldenburg Bentinck, Gräfin zu Waldeck Pyrmont (de huidige bibliotheek op de beletage) weer in oude luister hersteld en krijgt de bezoeker een indruk hoe de bewoners in de negentiende eeuw het kasteel gebruikten.

In het nieuwe boek Promenade dans un chateau Hollandais van An Moonen en Petra Prins valt te lezen dat op Middachten al eeuwenlang quilts aanwezig zijn. Een citaat uit dit boek ‘I was amazed when I found at Middachten the only Dutch 17th century quilt with silk embroidery in existence – and it was still on one of the beds!’

Naast deze bijzondere quilt van Middachten uit de zeventiende eeuw, een babyquilt uit 1750 en een quilt van bovengenoemde gravin uit midden negentiende eeuw zullen reproducties van antieke Nederlandse quilts worden geëxposeerd in het Kasteel.

Vorig jaar september zijn de nieuwe en oude quilts voor het boek in deze prachtige ambiance gefotografeerd en nu ook aan het publiek getoond. Dit boek is bij Middachten in de Oranjerie te verkrijgen. In juli zijn er ook diverse lezingen en workshops. Meer informatie hierover is te vinden op www.middachten.nl.