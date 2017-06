Nieuwe trainer tekent bij Sportclub Brummen

BRUMMEN – Bij Sportclub Brummen is onlangs een contract ondertekend, dat hoofdtrainer Mark Horsman uit Zutphen voor het seizoen 2017/2018 bindt aan de seniorenselectie van de club. Ook de overige leden van de technische en verzorgende staf, die middels een overeenkomst aan de voetbalclub zijn verbonden, hebben gesigneerd. Eén en ander gebeurde in het clubhuis op sportpark De Hazenberg tijdens de presentatie van de nieuwe selectiegroep.

De volgende staf zal werkzaam zijn voor de club in het nieuwe seizoen: Mark Horsman (trainer 1e elftal), Aram Sanders (trainer 2e elftal), Henk Graven (teamleider 1e elftal), Marco Borgonjen (teamleider 2e elftal), Wim Klein Kranenbarg/Niek Wouters (assistent-scheidsrechter 1e elftal), Marco Kasterman (assistent-scheidsrechter 2e elftal), Femke Grolman-Van Haeften (fysiotherapeute), Arno Wichelo (verzorger), Henri Wuestenenk (keeperstrainer) en Marco Mensink (keeperstrainer).

De club kan in de aanstaande competitie beschikken over 36 spelers voor het 1e en 2e elftal. De nieuwe oefenmeester gaf een uiteenzetting van zijn plannen voor het nieuwe seizoen. Andries Aalderink: ”Maar liefst zeven jeugdspelers zijn doorgestroomd naar de selectie en de gehele groep bestaat nu uit louter Brummense voetballers”, aldus het trotse bestuurslid technische zaken.