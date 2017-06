Informatieavond over uitbreiding Rotra en Ubbink

DOESBURG - Onlangs werd op het gemeentehuis in Doesburg een informatieavond gehouden over de uitbreidingsplannen van Rotra en Ubbink. Of, zoals het zo mooi heet: Logostiek Ecopark IJsselvallei Doesburg.

Een viertal scenario’s lag ter inzage. Belangstellenden en betrokkenen konden deze bekijken en eventueel hun zienswijzen hier te kennen geven. Het is niet zo dat het zeker één van deze vier plannen wordt. Dat moet allemaal nog worden onderzocht en uitgewerkt. Ook wat betreft natuur, milieu en water zijn er nog wat haken en ogen. Uit deze vier scenario’s zal waarschijnlijk een nieuw plan komen, dat voor alle betrokken partijen als goed ervaren zou kunnen worden.

De meningen over deze uitbreiding waren bij de aanwezigen verdeeld en liepen uiteen van goed tot rampzalig. Het zal nog ongeveer een jaar duren voordat het definitieve plan klaar is. Er zal dan nog heel wat water door de IJssel stromen, voordat er misschien in de dode arm nog een stuk gedempt of uitgebaggerd wordt.